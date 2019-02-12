CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: Ön seçim istedim, kabul edilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 5 yıl önce milletvekiliyken Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğini anımsatan Kesimoğlu, bu karara "hayır" deme nezaketsizliğini göstermediğini belirtti.

O süreçte milletvekilliğini bırakarak belediye başkanı olduğunu ifade eden Kesimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda devam etmemi gerektiren birçok projemiz var. Bununla ilgili olarak da 2019 seçimleriyle ilgili partimden aday adayı oldum. Uzunca bir süre bununla ilgili bir yanıt alamadım. En son parti meclisinin verdiği kararla başka bir arkadaş aday gösterildi. Bu kararı Kırklareli halkının iradesine konulmuş bir ipotek olarak algıladım."

"Ön seçim istedim, kabul edilmedi"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, kararının doğru olmadığını söylediğini anlatan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

Ön seçim istedim, kabul edilmedi. Anketleri ortaya koyduk, kabul görmedi. Benim dışımda ön seçim isteyen arkadaşımız yok. Örgütümüzün bu konudaki talepleri görmezden gelindi. En son geçen salı günü genel başkanımızla da görüştüm. Kararın doğru olmadığını kendisine ifade ettim. Değerlendireceğini belirtti. Ancak gelinen nokta gösterdi ki şahsımla ilgili tercihte bir değişiklik söz konusu değil. O halde ben de her fırsatta ifade ettiğim gibi demokratik ülkelerde, demokraside en büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücünün bilincinde olan bir siyaset adamı olarak bundan sonra siyasi yaşamımda var olmak istiyorum. Bununla ilgili kararımı gözden geçirdim ve bugün aday adaylığımdan ve üyelikten istifa ettim.

Benimle 5 yıldan bu yana görev yapan Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de önemli ölçüde istifalarını verdiler. Örgütümüzden kadın kollarımızdan, ilçe ve ilde görevlerini yapan arkadaşlarım da bu çerçevede kararlarını ve iradelerini ortaya koyarak partiden istifa ettiler.