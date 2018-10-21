CHP’den istifa edip, AK Parti’ye katıldı 

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Daşhan’a AK Parti rozeti takıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti. Daşhan, AK Parti’ye geçerek özüne döndüğünü belirtirken kararının kendisi ve ilçesi için hayırlı olmasını diledi. Çetinbaş da AK Parti’nin sadece bir siyaset anlayışı olmadığını, ortaya koyduğu vizyonla kuruluşundan başlayarak erdemliler hareketi olduğunu söyledi. Daşhan’ın doğru bir karar verdiğini söyleyen Çetinbaş, “Şaphane Belediye başkanımız Rasim Daşhan’ı görmekten mutlu oldum” dedi.