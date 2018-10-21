Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’den istifa edip, AK Parti’ye katıldı 

Kütahya’nın Şaphane ilçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Rasim Daşhan, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Daşhan’a AK Parti rozeti takıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti. Daşhan, AK Parti’ye geçerek özüne döndüğünü belirtirken kararının kendisi ve ilçesi için hayırlı olmasını diledi. Çetinbaş da AK Parti’nin sadece bir siyaset anlayışı olmadığını, ortaya koyduğu vizyonla kuruluşundan başlayarak erdemliler hareketi olduğunu söyledi. Daşhan’ın doğru bir karar verdiğini söyleyen Çetinbaş, “Şaphane Belediye başkanımız Rasim Daşhan’ı görmekten mutlu oldum” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA