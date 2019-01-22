CHP’den şaibe itirafı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Radyo Sputnik’te katıldığı programda, 24 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında gündemde tutulmaya çalışılan şaibe iddialarına yanıt verdi. Adıgüzel, “Sandıkların yüzde 98’ini kontrol etmiştik. Farklar vardı ama yüzde yüz seçimin kaderini etkileyecek bir manipülasyon yoktu” dedi.

TEPKİ YAĞDI

Adıgüzel, bu itiraf gibi sözleri etmesine rağmen 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tıpkı 24 Haziran öncesi olduğu gibi “şaibe” imalı açıklamalarıyla biliniyor. Adıgüzel’in “manipülasyon yok” açıklaması sosyal medyada yoğun tepki aldı. Adıgüzel’e yönelik bazı tepki paylaşımları şöyle:

- 24 Haziran’daki “Adil Seçim Platformu” fiyaskosunun sorumlusu genel başkan yardımcısı konuşuyor.”

- Bunlar CHP’nin içindeki kriptolu AKP’li:))

- Ve hiç utanmadan o makamda oturacaksın.

- Bu sefer yemiyoruz beybi, hayvan terli.

- Bu kadar beceriksizliğin, aymazlığın üzerine bir de her şey normalmiş gibi konuşmaları insanları ifrit ediyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirileceği 24 Haziran seçimleri öncesinde, CHP ve aralarında AGİT’in de bulunduğu uluslar arası kuruluşlar, adeta seçim yenilgisini gizleme harekatına girişti. Seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye gelen AGİT heyetindeki bazı isimler, “Geniş çaplı protestolar organize edilmesi için çağrı yapın” derken, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise YSK önünde oturacağını ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Oysa, Türkiye’de kullanılan seçim sistemi birçok güvenlik önlemini içeriyor. Oylar sandık başında, seçime katılan siyasi parti müşahitlerinin nezaretinde fiziken sayılıp, gözlemciler huzurunda tutanaklara geçiriliyor. Her siyasi parti seçim tutanakları üzerinden oy sayılarını anında görebiliyor. Bu tutanaklar YSK tarafından saklanıyor. Her türlü yanlışlığı giderecek elektronik sistemin dışında evraklar arşivlerde saklanıyor.