10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3227
  • 6,056
  • 218.319
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’den şaibe itirafı

CHP Bilim ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, 24 Haziran seçimlerinde sonuçları etkileyecek bir manipülasyon olmadığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Radyo Sputnik’te katıldığı programda, 24 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında gündemde tutulmaya çalışılan şaibe iddialarına yanıt verdi. Adıgüzel, “Sandıkların yüzde 98’ini kontrol etmiştik. Farklar vardı ama yüzde yüz seçimin kaderini etkileyecek bir manipülasyon yoktu” dedi.  

TEPKİ YAĞDI

Adıgüzel, bu itiraf gibi sözleri etmesine rağmen 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tıpkı 24 Haziran öncesi olduğu gibi “şaibe” imalı açıklamalarıyla biliniyor. Adıgüzel’in “manipülasyon yok” açıklaması sosyal medyada yoğun tepki aldı. Adıgüzel’e yönelik bazı tepki paylaşımları şöyle: 

- 24 Haziran’daki “Adil Seçim Platformu” fiyaskosunun sorumlusu genel başkan yardımcısı konuşuyor.” 

- Bunlar CHP’nin içindeki kriptolu AKP’li:)) 

- Ve hiç utanmadan o makamda oturacaksın. 

- Bu sefer yemiyoruz beybi, hayvan terli. 

- Bu kadar beceriksizliğin, aymazlığın üzerine bir de her şey normalmiş gibi konuşmaları insanları ifrit ediyor. 

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirileceği 24 Haziran seçimleri öncesinde, CHP ve aralarında AGİT’in de bulunduğu uluslar arası kuruluşlar, adeta seçim yenilgisini gizleme harekatına girişti. Seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye gelen AGİT heyetindeki bazı isimler, “Geniş çaplı protestolar organize edilmesi için çağrı yapın” derken, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise YSK önünde oturacağını ifade etti. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Oysa, Türkiye’de kullanılan seçim sistemi birçok güvenlik önlemini içeriyor. Oylar sandık başında, seçime katılan siyasi parti müşahitlerinin nezaretinde fiziken sayılıp, gözlemciler huzurunda tutanaklara geçiriliyor. Her siyasi parti seçim tutanakları üzerinden oy sayılarını anında görebiliyor. Bu tutanaklar YSK tarafından saklanıyor. Her türlü yanlışlığı giderecek elektronik sistemin dışında evraklar arşivlerde saklanıyor. 

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Satürn'de günler kısaldı

Satürn'de günler kısaldı

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı

Rusya'dan AB yaptırımlarına misilleme sinyali

Rusya'dan AB yaptırımlarına misilleme sinyali

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

5 milyon emekli intibak bekliyor

5 milyon emekli intibak bekliyor

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA