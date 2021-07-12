12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:04 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Yüksel Taşkın, FETÖ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılarla bir araya geldi.

Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kesinleşmiş yargı kararlarını görmezden geldi, tüm dosyaları yeniden açacaklarını ifade etti. Karaca, "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkumiyet, beraat, her ne olursa olsun, tamamının dosyasını yeniden ele alacağız." dedi.

CHP'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatan çıkış! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, FETÖ ile mücadele etmek için çıkarılan KHK'ları yıkım olarak niteledi. Kaftancıoğlu, "KHK dehşet, yıkım gibi bir şey. Çoğunuzun mahkumiyeti soyut düşüncelere dayanıyor. Büyük haksızlıklara uğradınız. Partimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın eşit, adil yargılanacağı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

AÇIKLAMAYA TEPKİ YAĞDI, FETÖ'CÜLER SEVİNDİ

Karaca'nın 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi FETÖ'cülere yönelik jestine sosyal medyadan tepki yağarken FETÖ'cü hesaplar Karaca'nın açıklamasını paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.

İşte Karaca'ya gelen tepkilerden bazıları;

"Artık açık açık "İktidara gelirsek tüm FETÖ'cüleri tekrardan devlete yerleştireceğiz" diye garanti veriyor Cehape. Birileri FETÖ'nün siyasi ayağını mı arıyordu? #FETÖnünSiyasiAyağıCHP"

"Fetöcüler i ve pkk"lıları affedip iadei itibar verecek olan chp partisi cumhurbaskanını ise yargılayacam diyor kimin kimlere sempati beslediği ve ortaklık yaptığı cok açik #FETÖnünSiyasiAyağıCHP"

"#FETÖnünSiyasiAyağıCHP çıkmış açık açık söylüyor kesin hüküm giyeni bile çıkaracağız diyor utanmadan bize saldırıyorlar utanmazlar!"