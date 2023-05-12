7'li koalisyondan yevmiyeli miting! Maltepe fiyaskosu sonrası bu yola başvurdular

Maltepe mitinginde alanı dolduramayan CHP'nin, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting öncesi yevmiyeli katılımcı aradığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ifşa oldu. Söz konusu mesajda, "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır. 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır. Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

160 TL ÖDENECEK



Kılıçdaroğlu'nun mitingi için aranan yevmiyeli katılımcılara 160 lira ödeneceği ve sadece 2 saat kadar mitingde olunacağı söylendi.