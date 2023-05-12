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Politika

7'li koalisyondan yevmiyeli miting! Maltepe fiyaskosu sonrası bu yola başvurdular

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting diğer illerden kaldırılan otobüslere rağmen dolmamıştı. Ankara mitinginde aynı fiyaskoyu yaşamak istemeyen CHP bu kez yevmiyeli katılımcı aramaya başladı.

12 Mayıs 2023 Cuma 12:55 - Güncelleme:
7'li koalisyondan yevmiyeli miting! Maltepe fiyaskosu sonrası bu yola başvurdular
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Maltepe mitinginde alanı dolduramayan CHP'nin, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting öncesi yevmiyeli katılımcı aradığı ortaya çıktı.

YEVMİYELİ MİTİNG

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ifşa oldu. Söz konusu mesajda, "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır. 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır. Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

160 TL ÖDENECEK

Kılıçdaroğlu'nun mitingi için aranan yevmiyeli katılımcılara 160 lira ödeneceği ve sadece 2 saat kadar mitingde olunacağı söylendi.

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