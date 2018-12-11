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CHP-HDP ittifakı İP’i gerdi

TBMM Genel Kurulu’nda önceki günkü 2019 bütçesi üzerindeki ilk görüşmelerde, İP’li Yasin Öztürk’ün Genel Kurul’da küfür etmesi üzerine ortalık karıştı.

  • STAR ANKARA
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Vekiller birbirine girdi. Kavga çıkaran küfür öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İP ile CHP ve HDP arasında oluşturulmaya çalışılan kirli ittifaka dikkat çekti. Kılıçdaoğlu’nun Almanya gezisinde PKK işbirlikçileriyle görüşmesine tepki gösterirken, “Seçim sonrası Akşener ne demişti? ‘HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir’ demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcidir? Bu nasıl bir ifade? Burada merak ediyorum, Akşener’i tek millet değil ‘Türk milleti’ söyleminden ‘HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir’ noktasına getiren nedir? Bunun açıklanması lazım” dedi.

MECLİS’TE KÜFÜR ETTİ

Muş’un sözlerine İP sıralarından gürültülü tepkiler gelirken, İP’li Yasin Öztürk’ün bariz küfür içeren sözleri, Meclis’te tüm milletvekillerinin ve Meclis TV yayınından bile duyuldu. AK Partili milletvekilleri, İP’li Öztürk’e tepki gösterirken, tansiyon bir anda yükseldi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Arbede çıktı. İtiş kakış sırasında yere düşen vekiller oldu. Başkan Binali Yıldırım, oturuma ara verdi. Ancak gerginlik, verilen arada da sürdü. Tansiyonu düşüren aranın ardından oturum tekrar açıldığında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım, küfürlü sözlerin sahibi İP Denizli Milletvekili Öztürk’e iki birleşim Meclis’ten çıkarma cezası verildiğini açıkladı. Öztürk’ün Genel Kurul’dan çıkması istendi. 

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