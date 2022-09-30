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Politika

CHP'li Başarır'ı zora düşüren tutuklama! AK Partili Yılmaz: Bunlarda utanma yok

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal ifadelere imza atmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanırken Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından Başarır'ın bu sözlerini hatırlatarak sert tepki gösterdi.

30 Eylül 2022 Cuma 09:18 - Güncelleme:
CHP'li Başarır'ı zora düşüren tutuklama! AK Partili Yılmaz: Bunlarda utanma yok
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal sözler sarf etmişti.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine yönelttiği sözleri hatırlatarak sert tepki gösterdi.

Yılmaz paylaşımında, "Ali Mahir Başarır bana, "Belediyede terör örgütü bağlantısı olan bir tek isim ver, vermezsen namertsin" demişti. Bunlarda utanma yok! Bu arada, söylediği her kötü kelimede kendisini anlatmış." dedi.

  • Zeynep Gül Yılmaz
  • Ali Mahir Başarır
  • Bedrettin Gündeş

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