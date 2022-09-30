Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kimsenin çalışmadığını iddia ederek AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz hakkında skandal sözler sarf etmişti.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine yönelttiği sözleri hatırlatarak sert tepki gösterdi.

Yılmaz paylaşımında, "Ali Mahir Başarır bana, "Belediyede terör örgütü bağlantısı olan bir tek isim ver, vermezsen namertsin" demişti. Bunlarda utanma yok! Bu arada, söylediği her kötü kelimede kendisini anlatmış." dedi.