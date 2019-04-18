CHP’li başkanların borç kavgası büyüdü

CHP yeni aldığı belediyelerde işçi kıyımına giderken, kendi belediyelerindeki görev değişimi borç tartışmalarını getirdi. Özellikle İzmir ve Çanakkale'de 31 Mart yerel seçiminin ardından göreve gelen CHP'li ilçe belediye başkanları, görevi devraldıkları CHP'li başkanlardan kalan milyonlarca liralık borç yüzünden zorda durumda.

İzmir'in Dikili ve Karşıyaka ilçeleri ile Çanakkale'nin Kepez ilçesinde CHP'li belediye başkanları koltuğa oturduktan sonra yüklü borçlarla karşılaşınca önceki dönem görev yapan CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.

CHP'Lİ BELEDİYELER BATAKTA

Öte yandan Sabah'ın haberine göre İzmir'in CHP'li Bornova Belediyesi'nin 25 milyon, Buca Belediyesi'nin 150 milyon, Çeşme Belediyesi'nin 10 milyon, Dikili Belediyesi'nin 48 milyon, Gaziemir Belediyesi'nin 50 milyon, Çiğli Belediyesi'nin 200 milyon, Bayraklı Belediyesi'nin 100 milyon borcu bulunuyor.