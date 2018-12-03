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CHP'li belediye tek aday ile yoklama yaptı

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Gök için sandık başına gitti.

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Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 6 kişiden 5'inin eğilim yoklamasından çekilmesi nedeniyle partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için sandık başına gitti.
 
Ön seçim yapamadıklarını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Çünkü ön seçim takvimi yerel seçimlere çok yakın olduğu için kısıtlanmış bir zamana denk geliyor. Adaylarımızı çok daha önceden açıklamamız gerekiyor." dedi.

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