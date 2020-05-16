16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:36

Mersin’de bir vatandaş Mersin Büyükşehir Belediyesinin önüne gelerek, belediyenin dağıttığı yardım kolisini belediyenin kapısına attı. 2 engelli çocuğunun olduğunu söyleyen vatandaş "HDP'lileri işe almak için beni işten attılar" dedi.

14 YILDIR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ZORLA ATTILAR

14 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Ufuk Eser, performans yetersizliği gerekçe gösterilerek haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Bunun üzerine 2 engelli çocuğu ile birlikte belediyenin önüne giden Eser erzak kolisini belediyenin kapısına attı.

14 yıl çalıştığı MESKİ’den performans yetersizliği gerekçe gösterilerek işten çıkarılan ve 2 engelli çocuğu ile birlikte gittiği Büyükşehir Belediyesi’nin önüne, belediyenin gönderdiği erzak kolisini atan Ufuk Eser yaşadığı zorlu günleri ve haksızlığı dile getirdiğini belirterek “2019 Aralık ayında performans yetersizliğim gerekçe göstererek işten çıkarıldım. 6 aydırda işsizim. Evimde 2 çocuğum görme engelli. Biri epilepsi diğeri de otizm hastası. 14 yıldır kurumun her kademesinde çalışmama rağmen bana zorla bir belge imzalattılar ve işten çıkardılar. Bunu asla kabul etmiyorum” dedi.

PSİKOLOJİM BOZULDU ARTIK

Yapılan haksızlık karşısında Vahap Seçer ile de görüştüğünü belirten Eser, “2 engelli çocuğumla birlikte Vahap başkan ile görüştüm durumumu anlattım. Kendisi de durumu araştıracağını belirterek beni gönderdi ancak o günden bu yana dönüş olmadı. Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarına da durumumu iletmeme rağmen malesef bir gelişme yaşanmadı. İnsanların ekmeği ile emeği ile bu şekilde oynanmamalı. Psikolojim bozulmuş durumda. Uyku düzenim alt üst oldu. Bunun üzerine bana erzak kolisi göndermişler. Ben de tepkimi gösterdim ve erzak kolisini belediyenin önüne giderek kapının önüne attım” ifadelerini kullandı.

HDP’LİLERİ İŞE ALMAK İÇİN BİZLERİ İŞTEN ÇIKARDILAR

İşsiz kaldığım süreçte CHP Akdeniz İlçe Başkanı Ünal Uyar’a da gittiğini ifade eden Eser, “Sayın Ünal bana ilk olarak CHP üyesi olup olmadığımı sordu. Benim hiçbir parti ile bir bağım yok. Kendisine üye olmadığımı söylediğimde bana verdiği cevap çok manidardı. Bana HDP’lilere söz verdiklerini, HDP’lileri işe almak için daha çok kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ekmeğin, emeğin partisi olmaz. CHP üyesi olmadığım için de işten atılmam Allah katında günahtır. Vicdanlara sığmaz” şeklinde konuştu.

VEBAL ALDILAR

Saydam Haber'e konuşan Eser mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi, Eser “Mayıs ayında yapılması gereken mahkeme Kovid-19 gerekçesi ile 11 Haziran’a ertelendi. Hak ve hukuk arayışım devam edecek. Benim gibi yüzlerce arkadaşım performan yetersizliği gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Tazminatlarını bile alamadılar. Bizler asgari ücretle çalışıp evlerini geçindiren insanlarız. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün. Bu kadar insanın günahığını vebalini aldılar. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İFTİRA ATIYORLAR

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada kendisi ile alakalı iftiraya varacak iddialarda bulunulduğunu da ifade eden Eser, “Belediyenin önüne erzak kolisini atmamın ardından sosyal medyada bir takım yandaş kişiler tarafından çirkin iddialar paylaşıldı. Yok içki kullanıyormuşum, yok tacizde bulunmuşum. Bunların tamamı iftiradır. Elimde performans yetersizliği nedeniyle işten çıkarıldığım ile ilgili belge var. İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay olmamalı” şeklinde konuştu.