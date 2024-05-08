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Politika

CHP'li ismin Müslümanları hedef alan sözlerine AK Partili Usta'dan sert tepki: Bu İsrail ağzıdır

CHP'li Umut Akdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda Müslümanları hedef alan sözleri tepki çekti. Akdoğan'ın 'Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hakim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu' çıkışına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, '1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor.' cevabını verdi. Akdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini ifade eden Usta, 'Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır.' dedi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
CHP'li ismin Müslümanları hedef alan sözlerine AK Partili Usta'dan sert tepki: Bu İsrail ağzıdır
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"1400 SENEDİR YAPIYORSUNUZ BUNU"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hakim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur'u asarken yaptınız bunu, Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA İFTİRA VE HAKARET"

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Akdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, "Sayın Vekil konuşmasında, '1400 yıldır yapıyorsunuz' derken neyi kastettiğini, ne demek istediğini açıklayacak. Bu itham ve iftiralarla artık, Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. '1400 senedir' demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi bir iftira ve hakaret etmek demektir." dedi.

"VEKİL ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

AK Partili Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"1400 seneyle neyi kastettiğini açıklaması için söz aldı; ancak neyi kastettiğini söylemeden geri döndü. 1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor. Bir özür borçlu, hem Meclis'teki herkesten, hem de bu Türk toplumundan. '1400 senedir zalime ve zulme devam ediyorsunuz' demek bütün Müslümanlara 'zalimsiniz' demektir. 1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır"

  • Leyla Şahin Usta
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