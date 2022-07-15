CHP'li Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı! Göz göre göre yalan söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı. Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece, İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

'ERDOĞAN KAÇTI' YALANI

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümünde akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Özkoç paylaşımında şu ifaadeleri kullandı: "Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"