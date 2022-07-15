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Politika

CHP'li Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı! Göz göre göre yalan söyledi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde akıllara durgunluk veren bir paylaşıma imza attı. Gerçekleri çarpıtarak algı operasyonu yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip ettiği gerçeğini unutup, 'Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı' şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı. Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece, İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

'ERDOĞAN KAÇTI' YALANI

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümünde akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Özkoç paylaşımında şu ifaadeleri kullandı: "Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

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