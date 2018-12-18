CHP'li Şener, mazlum ve mağdurlara kucak açan AK Parti hükümetini Orta Doğu'da akan kandan sorumlu tuttu

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, Meclis kürsüsü de yine tuhaf konuşmalara sahne olmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP'li Abdüllatif Şener, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'nda birinci sırada yer alan Türkiye'nin dış politikası hakkında, "Erdoğan hükümetlerinin uyguladığı dış politika milli değildir, İslami değildir, insani değildir. Milli menfaatlerimize aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Birçok dini azınlığın Türkiye topraklarında huzurla yaşamasına ve duydukları memnuniyeti her platformda dile getirmesine rağmen kulakları az işiten CHP'li Şener, "İzlenen politika, gönül coğrafyamızda yaşayan Müslümanların, Hristiyan ve Ezidilerin mal, can, namus, onur ve inançlarının yağmalanmasına yol açmıştır." diye konuştu.

Son yıllarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan insani felaketlerden dolayı İslam'ın zarar gördüğünü söyleyen Şener, coğrafyamızdaki mağdur ve mazlumların ülkelerindeki felaketlerden kaçıp güvenli liman olan Türkiye'ye sığınmalarına rağmen bu felaketlerin sorumlusu olarak AK Parti hükümetini göstererek "Bin 500 yıllık İslam tarihinin en günahkar iktidarı sizlersiniz." dedi.

Suriye'ye yüz binlerce yabancı teröristin girdiğini ve şehirleri işgal ettiğini belirten CHP'li Şener, katil Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını örtbas etmek istercesine, "Suriye'deki siviller ya dışarıya ya da devletin hakimiyetindeki bölgelere göçüyordu." ifadesini kullandı.

"Harekattan ne elde edeceğiz? Suriye'yi ilhak mı edeceğiz"

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG yuvalarına yönelik gerçekleştireceği harekattan duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Şener, "Bu harekattan ne elde edeceğiz? Suriye topraklarını ilhak mı edeceğiz?" diye konuştu.

(gunes.com)