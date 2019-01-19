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'CHP’liler 10 yaşında çocuk gibi'

Başkan Erdoğan, kendoisinden oy isteyen CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği cevapla gündem olan Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş’i telefonla arayarak bir süre sohbet etti.

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Başkan Erdoğan’ın ‘Sen dün Türkiye’yi ağlattın’ sözüne cevap veren Mehruze teyze, şu cevabı verdi:  “Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben ne bileyim ki onlar CHP’li. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış.”

Erdoğan’ın ‘Bu memlekette bugüne kadar dikili bir ağaçları yok ki’ demesi üzerine Mehruze teyze, şunları söyledi: “Ben 17 yaşında Fikirtepe’ye o zamandan bu yana CHP’nin ne olduğunu bilirim. Yağ kuyruklarında, tüp kuyruklarında battaniyeyle yattık. Sen dünyayı ağlattın, sadece bizi değil. Sizin sayenizde gavurlar el pençe duruyorlar Osmanlı geldi diyorlar.” Mehruze teyzenin Erdoğan’a ‘Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın köyündenim’ dediği sırada neşeli dakikalar yaşandı. Erdoğan “İstanbul’a geldiğimde seni ziyaret edeceğim” dediği zaman mutlu olan Mehruze teyze, “İnşallah gel misafir edeceğim Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye’yi cennet ettin, bunu görmeyen kör sağırdır. Rabbim Kur’an’dan ayırmasın. Gelin evimde sizi görmek istiyorum” diye konuştu.

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