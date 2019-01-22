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"CHP'liler, AK Parti gelsin diye dua ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de irtibat bürosu açılışı gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Uysal, ”Büyükçekmece’de Cumhuriyet Halk Partililer bile AK Parti gelsin diye dua ediyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Seçim irtibat bürolarının açılışında vatandaşlarla buluştu. Çakmaklı, Karaağaç ve Ahmediye mahallelerini ziyaret eden Uysal’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi de eşlik etti. Başkan Uysal, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. 

"39 ilçede en çok çalışan teşkilat olacağız"

Büyükçekmece halkının AK Parti hizmetleriyle bir an önce tanışması gerektiğini vurgulayan Uysal,” Cumhurbaşkanımız, Büyükçekmece ilçesine o kadar önem verdi ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını burada görevlendirdi. Ben başkan adayı olarak en çok çalışan olacağım, 39 ilçede en çok çalışan teşkilat olacağız. Mahalle mahalle gezip tüm problemleri sizlerle tespit edeceğiz ve sorunları çözeceğiz. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe tüm teşkilat tüm gönüllülerimizle birlikte yapacaklarımız ev ev kapı kapı dolaşarak anlatacağız" dedi. 

“Büyükçekmece hizmet konusunda diğer ilçelere göre geride kaldı”

"Büyükçekmece'nin, belediye hizmeti konusunda diğer ilçelere göre çok geride kaldı" diyen Uysal, "İnanıyoruz ki 31 Mart günü biz kazandığımız zaman kazanan Büyükçekmece olacaktır. Büyükçekmece’yi kazandığımız zaman Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız sizin kadar sevinecekler. Çünkü onlarda dua ediyor biz kazanalım diye. Hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kimseyi mağdur etmeden, kimseyi kandırmadan neler yapabileceğimizi neler yapamayacağımızı vatandaşlara tek tek anlatacağız"diye konuştu. Başkan Uysal, üç mahalledeki seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra da Ahmediye ve Hürriyet Mahallelerindeki üç aileye taziye ziyaretinde bulundu"

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