İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7674
  • EURO
    34,714
  • ALTIN
    2194.99
  • BIST100
    8744.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'liler DEM Parti ile ittifak istiyor mu? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Politika

CHP'liler DEM Parti ile ittifak istiyor mu? İşte dikkat çeken anket sonuçları

24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programında Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, ‘CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Akın, 'Yüzde 65,1 oranında Türkiye kamuoyunun ‘hayır, yapmamalı' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise yüzde 36.1'i aynı şekilde 'hayır' diyor.' dedi.

6 Mart 2024 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
CHP'liler DEM Parti ile ittifak istiyor mu? İşte dikkat çeken anket sonuçları
ABONE OL

Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm bunların yanı sıra CHP ile terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti arasındaki kirli ittifak da genel seçim sonrası devam ediyor.

24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında yerel seçime yönelik yapılan yeni anketler masaya yatırıldı.

CHP, DEM PARTİ İLE BİR İTTİFAK YAPMALI MI?

Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, 'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' sorusu ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptıklarını belirtti.

Akın, "'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' diye sorduğumuzda, yüzde 65,1 oranında Türkiye kamuoyunun 'hayır, yapmamalı' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise yüzde 36.1'i aynı şekilde 'hayır' diyor. Üçte bir oranında aslında DEM parti ile yakınlaşmadan 'evet Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı iktidara gelebilmek için her yolu mübah gören, bütün tuşlara basan her tarafa yeşil ışık yakan bir muhalefet seçmeni var. CHP'de daha fazla öbeklenmiş bir muhalefet seçmeninden bahsedebiliriz. Fakat DEM Parti ile yakınlaşmaya CHP seçmeninin 3'te biri karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

'CHP, DEM PARTİ İLE UZLAŞMASINDAN ZARAR GÖRÜYOR'

CHP'de değişimin Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirten Akın, "Bir motivasyon yüklenebilmesi için muhalefetin. 'Tıpış tıpış oy veren' muhalefet kitlesinin şu anda iktidarı yenmek için, bir numaralı parti olmak için yeterli olmadığını gören CHP, şu an açılımı, Millet İttifakı'nı 'kent uzlaşısı', uzlaşı, iş birliği, ittifak ne dendiği önemli değil. Seçmen ne ifade ettiğini net anlıyor. DEM Parti ile uzlaşmasından yakınlaşmasından şunu net olarak söyleyebiliriz CHP zarar görüyor. Çünkü seçmenin oy verme davranışını belirleyen 2 faktör var. Güven ve vaat. Birçok litaratür taraması yaptığımızda bunun geçtiğini görüyoruz. " dedi.

  • Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın
  • DEM Parti
  • yerel seçim
  • seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.