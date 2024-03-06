CHP'liler DEM Parti ile ittifak istiyor mu? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm bunların yanı sıra CHP ile terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti arasındaki kirli ittifak da genel seçim sonrası devam ediyor.

'de'in sunduğu '' programında yerel seçime yönelik yapılan yeni anketler masaya yatırıldı.

Areda Survey araştırma şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, 'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' sorusu ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptıklarını belirtti.

Akın, "'CHP, DEM Parti ile bir ittifak yapmalı mı?' diye sorduğumuzda, yüzde 65,1 oranında Türkiye kamuoyunun 'hayır, yapmamalı' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise yüzde 36.1'i aynı şekilde 'hayır' diyor. Üçte bir oranında aslında DEM parti ile yakınlaşmadan 'evet Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı iktidara gelebilmek için her yolu mübah gören, bütün tuşlara basan her tarafa yeşil ışık yakan bir muhalefet seçmeni var. CHP'de daha fazla öbeklenmiş bir muhalefet seçmeninden bahsedebiliriz. Fakat DEM Parti ile yakınlaşmaya CHP seçmeninin 3'te biri karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.



CHP'de değişimin Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirten Akın, "Bir motivasyon yüklenebilmesi için muhalefetin. 'Tıpış tıpış oy veren' muhalefet kitlesinin şu anda iktidarı yenmek için, bir numaralı parti olmak için yeterli olmadığını gören CHP, şu an açılımı, Millet İttifakı'nı 'kent uzlaşısı', uzlaşı, iş birliği, ittifak ne dendiği önemli değil. Seçmen ne ifade ettiğini net anlıyor. DEM Parti ile uzlaşmasından yakınlaşmasından şunu net olarak söyleyebiliriz CHP zarar görüyor. Çünkü seçmenin oy verme davranışını belirleyen 2 faktör var. Güven ve vaat. Birçok litaratür taraması yaptığımızda bunun geçtiğini görüyoruz. " dedi.