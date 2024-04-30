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  • CHP'nin 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı... Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini tehlikeye atar mı?
Politika

CHP'nin 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı... Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini tehlikeye atar mı?

Hükumet, Taksim Meydanı'nda marjinal grupların suistimali nedeniyle 1 Mayıs için güvenlik önlemleri aldı. İşçilerin kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul özelinde 40 nokta belirlendiğini duyurdu. Buna rağmen CHP ve marjinal grupların Taksim ısrarı düşündürücü... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Perşembe günü gerçekleştirilecek olan görüşmesini tehlikeye düşürebilir mi? İşte tüm detaylar 'Analiz' haberimizde...

30 Nisan 2024 Salı 22:31 - Güncelleme:
CHP'nin 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı... Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini tehlikeye atar mı?
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İstanbul Beykoz'da 2 kişi 'Bozdoğan operasyonu' ile yakalandı. Bağlantılı oldukları şüphelilerle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. DEAŞ bağlantılı isimler patlayıcı uzmanıydı. Ele geçirilen kimyasallar ve ilk ifadeleri 1 Mayıs'ı kana bulamaya hazırlandıklarını işaret ediyordu..

PKK ELEBAŞI KALKAN'DAN 1 MAYIS DAVETİ!

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Önümüzdeki 1 Mayıs'ı yeni bir zirve haline getirmeliyiz, doruğa çıkarmalıyız." sözleriyle Kandil'deki terör karargahından örgüt sempatizanlarını 1 Mayıs'ta sokağa davet etti.

DEM PARTİ'DEN KALKAN'LA EŞ GÜDÜMLÜ ÇAĞRI

Dizginleri Kandil'in elinde bulunan DEM Parti mesajı aldı. Eş Başkan Tülay Hatimoğulları, Duran Kalkan'la eş güdümlü çağrı yaptı. Hatimoğulları, "1 Mayıs'ta emeğin ve özgürlüğün ülkesini kurmak için geliyoruz şiarıyla, Taksim'de, Van'da, Batman'da, Amed'de alanlarda olacağız." dedi.

1 MAYIS'LA ÖZDEŞLEŞEN KARANLIK OLAYLARI GETİRİYOR

1 Mayıs ve Taksim kelimeleri beraber anıldığında yakın tarihimizin en köklü travmalarından biri depreşiyor.

Bu anlamda deyim yerindeyse bu iki kelime; nitrik asit ve gliserin gibi..

Büyük acıların yaşandığı 1 Mayıs 1977'de meydanda toplanan kalabalığa ateş açılmış 34 kişi çıkan kargaşada can vermişti.

TAKSİM MERKEZLİ EKSTRA ÖNLEMLERİN SEBEBİ

Taksim'in büyük kalabalıklara ev sahibi yaptığı her toplantı o hazin günü hatırlatıyor. İşte Çarşamba günü için devletin aldığı Taksim merkezli ekstra önlemlerin sebebi bu...

CHP SAMİMİYET TESTİNDEN KALDI

Beşiktaş Gayrettepe'deki yangında belediyenin ihmali 29 emekçinin ölümüyle sonuçlandı. Yangın sonrasında CHP sessizliğe büründü.

O güne kadar emekçinin yanında görünmek için her fırsatı değerlendiren parti, samimiyet testinden kalmıştı. Belki de bunun kompleksiyle CHP, şimdi 1 Mayıs günü için Taksim'i işaret ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL, TAKSİM'İ İŞARET EDİYOR

Özgür Özel, kürsüde "Özgüvenle işçilere inanarak ve güvenerek Taksim'i 1 Mayıs'a açın. 1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken hak olan işçi bayramıdır." sözleriyle tekrar Taksim için ısrarını yeniledi.

ÖZGÜR ÖZEL, BAKAN YERLİKAYA İLE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim'de gösteriye izin verilmeyeceğini açıkladı. Buna rağmen CHP'nin diretmesi, gerginlik ihtimalinin katsayısını artırıyor.

Özgür özel bu konuda Bakan Yerlikaya ile bir de telefon görüşmesi yaptı ama kararı hala 1 Mayıs'ı germe yönünde.

DEVLET ADAMLIĞI ROLÜNE SOYUNAN ÖZEL...

Oysa 1 Mayıs'ın ertesi günü külliyeye çıkma kararı alarak devlet adamlığı rolüne soyunan Özgür Özel'den itidal bekleniyor.

1 MAYIS BAŞKAN ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR...

1 Mayıs'ta yaşanabilecekler Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini tehdit etme potansiyeli taşıyor.

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