CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter

CHP'liler aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'lilere güzellemeler dizmeye devam ediyor.

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, katıldığı yayında HDP ile ittifakları sorulması üzerine skandal açıklamalar yaptı.

CHP'nin Yalova birinci sıra adayı Becan Karadenizlileri PKK ile kıyasladı

Terör örgütü PKK'yı aklamak için Karadenizli vatandaşlara iftira atan Becan, "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyerek şunları söyledi:

"Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki. İnsanlar genelleştirmek doğru değil."