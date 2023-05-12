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Politika

CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, katıldığı yayında HDP ile ittifakları sorulunca skandal bir açıklamaya imza attı. Terör örgütü PKK'yı aklamak için HDP güzellemesi yapan Becan, Karadenizli vatandaşlara iftira attı. 'Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar, ben de onlara şunu soruyorum' diyen Becan, 'Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter' dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 12:50 - Güncelleme:
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
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CHP'liler aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'lilere güzellemeler dizmeye devam ediyor.

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, katıldığı yayında HDP ile ittifakları sorulması üzerine skandal açıklamalar yaptı.

CHP'nin Yalova birinci sıra adayı Becan Karadenizlileri PKK ile kıyasladı

Terör örgütü PKK'yı aklamak için Karadenizli vatandaşlara iftira atan Becan, "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyerek şunları söyledi:

"Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki. İnsanlar genelleştirmek doğru değil."

  • Yalova
  • Karadenizliler
  • terör örgütü

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