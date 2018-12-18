CHP'nin Ankara adayı Mansur yavaş oldu
CHP'nin Ankara adayı Mansur yavaş oldu
CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu.
CHP'de bugün iki önemli toplantı vardı.
Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu.
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