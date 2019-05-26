'CHP’nin işine gelmeyince hukuk yok'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Burada Rumeli kökenli vatandaşların kendilerine verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının ‘iç edildiğini’ belirten Yıldırım, İstanbul seçimlerine ilişkin “850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik” dedi.

Seçimlerle ilgili değerlendirmelerine devam eden Yıldırım “Sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Biz bunu farkettik, dedik ki ‘bakın burada bir yanlış var. Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. oylarımız iptal edilmiş’ Nereden anlıyoruz? Oyların yüzde 10’u sayıldı, aradaki fark yarıdan fazla düşütü” ifadelerini kullandı.

CHP’YE HUKUK DERSİ

CHP’nin oyların yeniden sayılmasına karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: İlk gün CHP adayı ‘en güvendiğim kuruluş Yüksek Seçim Kurulu’dur’ dedi. Karar açıklanınca da ‘Yüksek Seçim Kurulu’nu kınıyorum, çetedir’ dedi. İşinize gelince hukuk var, işinize gelmediği zaman yok. Yok böyle bir şey. Antalya’yı kazandınız, seçim var, hukuk var, bir şey mi dedik? Ankara’yı kazandınız bir şey mi dedik? İstanbul’da foya meydana çıkınca bas bas bağırıyorsunuz.