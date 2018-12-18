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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum'' dedi.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR? - DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ


 

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