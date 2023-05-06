CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler bile yetersiz kaldı

Türkiye'nin kaderinin belli olacağı seçimlere günler kala CHP'nin büyük bir umutla düzenlediği İstanbul mitingi hayal kırıklığına dönüştü.

7'li koasliyonun adayı Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının konuşma yaptığı miting için başta Bursa, İzmir Yalova ve Kocaeli gibi kentlerden otobüsler kaldırıldı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması talimatı verdiği ortaya çıktı. İzmitlilere SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini belirtti.

7'li koalisyonun tüm çabalarına rağmen vatandaşlar mitinge fazla ilgi göstermedi. Ayrıca miting alanında yaşanan boşlukları gören sunucu, vatandaşlardan görüntü için boş alanları doldurma çağrısında bulundu.

FONDAŞ GAZETECİ TWEET SİLDİ

Ayrıca CHP fondaşı sözde gazeteci İsmail Saymaz miting alanından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" dedi.

Saymaz alanın boş kalmasının ardından paylaşımını sildi.