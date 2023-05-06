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Politika

CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler bile yetersiz kaldı

Terör örgütü PKK'nın açıktan desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının İstanbul Maltepe'deki miting alanı boş kaldı. Çevre illerden kaldırılan otobüslere rağmen dolmayan miting alanı CHP için resmen fiyaskoya dönüştü.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 19:59 - Güncelleme:
CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler bile yetersiz kaldı
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Türkiye'nin kaderinin belli olacağı seçimlere günler kala CHP'nin büyük bir umutla düzenlediği İstanbul mitingi hayal kırıklığına dönüştü.

7'li koasliyonun adayı Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının konuşma yaptığı miting için başta Bursa, İzmir Yalova ve Kocaeli gibi kentlerden otobüsler kaldırıldı.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN OTOBÜS TALİMATI

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması talimatı verdiği ortaya çıktı. İzmitlilere SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini belirtti.

7'li koalisyonun tüm çabalarına rağmen vatandaşlar mitinge fazla ilgi göstermedi. Ayrıca miting alanında yaşanan boşlukları gören sunucu, vatandaşlardan görüntü için boş alanları doldurma çağrısında bulundu.

FONDAŞ GAZETECİ TWEET SİLDİ

Ayrıca CHP fondaşı sözde gazeteci İsmail Saymaz miting alanından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" dedi.

Saymaz alanın boş kalmasının ardından paylaşımını sildi.

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