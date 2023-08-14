AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.



ANA GÜNDEMİMİZ EKONOMİ

21 yıl iktidarda geçti. Bizim ana gündemimiz ekonomi ve ekonomi ile ilgili çalışmalarımız. Parti olarak da tabii önceliğimiz önümüzdeki yerel seçimler. Yerel seçimler çalışmalarına hızlıca başladık 28 Mayıs akşamı. Çalışmamıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin içinde bulunmuş olduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor.

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN BİR SİYASİ HAREKETİZ

28 Mayıs seçimleri öncesinde de ifade etmiştik açıkçası o zaman da onların içinde bulunmuş olduğu durumu aday tartışmalarını göz ucuyla izliyoruz ama biz kendi gündemimize bakıyoruz. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz baktığımız nokta tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelimiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kaznmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİRLER VATANDAŞIMIZA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

(Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime ilişkin "Neden kaybedelim?" ifadesi) Kemal Bey kendi kanaatini söylüyor. Kendi temennisini söylüyor. Ama araştırmalar bunu göstermiyor. Özellikle büyükşehirlerde CHP'nin 2019'da kazanmış olduğu belediyeler ya da daha önce CHP'de olup da devam eden belediyelerin şu anki durumuna baktığımızda açıkçası vatandaşımız nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı hizmetsizlik noktası olduğunu görüyoruz.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bir kere verilen sözlerin tutulmamasının çok çok büyük etkisi var. Çok ciddi anlamda gündemde olan bir namus sözü mevzusu vardı Sayın Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden önce bizde olan belediyeler veya MHP'de olan belediyelerde belediye başkanlığı değişimi olduğunda namus sözü verip hiçbir işçinin çıkartılmayacağını söylemişti.

İBB'DE İŞÇİ KIYIMI

Sadece İstanbul'dan bildiğim kadarıyla en son rakam 20 bin civarında falan bir çıkartılan işçi sayısı var.

İLK KARNEYİ MAYISTA ALDILAR İKİNCİYİ MARTTA ALACAKLAR

İktidar yerelden başlar sözüyle değerlendirdiğimizde 2023 seçimlerinde bir kere milletimiz aslında belediyelerine ilk karnesini verdi. 2023 seçimlerinde dedi ki siz başarılı değilsiniz kardeşim. Başarılı olmuş olsanız bir belediye başarılı ise kendi partisinin oyunu da o ilde en az 10 puan yukarıya çıkartır. Bir önceki seçimi kazandı 45 ile eğer başarılı bir belediye ise kendi oyunu 15 puan 20 puan artırır. Parti oyunu da en az 10 puan yukarı çıkartır. Var mı böyle bir artış? 11 tane büyükşehir yüzde 50'den fazla seçmen sizin kendi yönetimiz olan yerlerde böyle bir artış söz konusu değil. İlk karneyi mayısta aldılar, ikinci karneyi martta alacaklar. CHP'li belediyeler neyle anılıyor? Yağmur yağdığında şehirde CHP'li belediye başkanları var mı? Yok. Kar yağdığında var mı? Ya balıkçıda ya da yoklar. Şehirler artık çok hareketli. İstanbul böyle Ankara böyle. Çok basit sorunları dahi sizin halının altına süpürme lüksünüz yok.

ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER



Bunlar cumhurbaşkanı yardımcılığı aday adaylığı yaptılar ve şehir şehir gezdiler. Belediyelerini bıraktılar. Geçen Sayın İmamoğlu Tunceli'deydi. Mesai saatlerinde. Dolayısıyla vatandaşımız gayet iyi bir şekilde bunu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Hem kamuoyu araştırmaları yapıyoruz hem de sahadan geri dönüşlere bakıyoruz.

HER SENE ÖLÇÜYORUZ

İzmir için de var, İstanbul için de var. Bizimkiler için de var. Sadece biz rakiplerimizin belediye performanslarını değil bizim belediyelerimizin performanslarını da her sene ölçüyoruz.

BUGÜN SEÇİM OLSA 3 BÜYÜK KENTTE DURUM NE?

Belediye hizmetleri yönünden bir değerlendirme durumu söz konusu olduğunda 3 büyükşehirde kesinlikle belediye yönetimi değişir. İzmir'de biraz milletin farklı şekilde bir değerlendirmesi oluyor. Ben İzmir'de de inşallah biz bu dönemde çok şaşırtacak bir takım neticeler doğacağını, inşallah yerel seçimlere bu noktada uğraş veriyoruz.

TRAKTÖR SAHİBİ OLAN OLDU?

Hatta ben vatandaşlarımıza şunu sormak istiyorum 2019'da CHP kampanyasında verilen sözler noktasında 4,5 sene geçti, sonunda CHP'li belediyelerde yaşayan vatandaşlarımızdan traktör sahibi olan oldu mu? Herkese bir traktör sözü vardı. AK Parti'nin en büyük farkı şu biz tutamayacağımız sözü vermedik vermiyoruz. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bunu yaptı bize de bunu öğretti. Samimiyet, çalışkanlık, mücadele. 22 yılın özeti.

İMAMOĞLU İBB ADAYI MI OLACAK?

Düğme yanlış iliklenince yanlış devam ediyor. 29 Mayıs sabahı değişim ile ilgili video yayınladı. Yemedi içmedi yatmadı sabahında değişim dedi. Aslında Sayın İmamoğlu fırsat siyasetçiliği yaptı. Bu fırsattan ben nasıl istifade ederim diye bir siyasal sonuç almaya çalıştı. Eğer o dediğiniz iddialar doğruysa bir kere bunda başarılı olamadı. Düşünün ki bir belediye başkan çıkıp CHP'nin genel merkezinden ayrı kendi adaylığını açıklıyor. Mevcut belediye başkanı çıkıp ben aday adayıyım demez. Zaten potansiyel bir adaydır. Bu yönden de bir komedi var. Başından beri yanlış iliklenen düğme yanlış devam ediyor.

YA BRÜTÜS YA TAVŞAN ADAY

Özgür Özel'in durumunda iki şey aklıma geliyor. Ya Brütüs ya da tavşan aday. Burada herhalde olağan kongre süreci takvimleri de oturttular 5 kasımda kongreyi gerçekleştirecekler Kılıçdaroğlu en güçlü değil tek aday olarak bu seçime gider gibi şu anda görülür. Gidişat da o olur.

2024 YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Her ilin ayrı dinamikleri olacak. Belki il il ayrı kampanyalarım ayrı sloganlarımız olacak.

AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA NE AÇIKLAYACAK?

Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı önem arz ediyor. İYİ Parti'de taban ve yönetim arasında net farklılıklar var. İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceğini bilemiyoruz ama ben şunu söyleyebilirim. İYİ Parti'nin yeri PKK'nın ve FETÖ'nün yanı değildir. Beklentiler yükseltilmeye çalışılıyor. Kongre için de aynı şey söylendi ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik diyet borcunu dönüştü lafı oldu. Söyleyeceği sözün vatandaş nezdinde hiçbir karşılığı yok.

ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

7 Ekimde kongremiz var. Yeni oluşacak MYK'mız MKYK'mız yerel seçim sürecini yönetecek. Bir önceki seçimin takvimine baktığımızda genelde kasım ayı başı kasım ayı sonuna doğru adaylarımızı açıklamaya yavaş yavaş başlıyoruz. Çalışmalar ekim ayında başlıyor. Adaylarımızı büyükşehirlerden başlayarak açıklıyoruz.