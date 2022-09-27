CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, "Karar hukuki değil siyasi" görüşünü savunarak "Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

tv100'de konuşan Özcan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN DEĞİL"

Özcan, "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil'in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP'ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL BEY BENİM PARTİLİLİĞİMİ TEST EDEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine Özcan'ın tepki göstermesi sonrası Tekin "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" demişti. Bu sözler üzerine Özcan "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem." dedi.

Özcan, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesi üzerinden CHP ile HDP ittifakını hedef aldı. Özcan, 'HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? onların istekleri sadece bakanlıkla biter mi sanıyorsunuz?' dedi.