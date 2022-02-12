CHP'nin kozmik odası! ''Sadece şifreyle girilebiliyor''

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:10

Eski CHP Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Ülke TV'de açıklamalarda bulundu.

Parti yönetimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Sevigen, CHP'nin kozmik odasını anlattı. 14. kattaki odaya şifreyle girildiğini belirten Sevigen, "Şimdi o katta ne olduğu bilinmiyor, kozmik oda" ifadelerini kullandı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Atatürk kadar genel başkanlık yaptığını vurgulayan Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kemal Bey'e biz bu partide her şeyi verdik. Ben hep liste başıydım, Kemal Bey de 4'üncü sıradaydı. Arkadaşlarımız çalışan bir arkadaş diye gördüler. Tavsiye üzerine aldık listemizden gösterdik, milletvekili yaptık, Parti Meclisi üyesi yaptık, Grup Başkanvekili yaptık. Merkez Yürütme Kurulu üyesi yaptık. Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık, en sonunda Genel Başkan yaptık. Bunların hepsi bir tarafa İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptık. Bir ölümlüye verilebilecek her şeyi verdik.

"ATATÜRK KADAR GENEL BAŞKANLIK YAPTI AMA HEP YENİLDİ"

Ama Kemal Bey başkan olduktan sonra Deniz Bey'le siyaset yapan, Muharrem Bey'le, Önder Bey'le siyaset yapan bütün arkadaşlarımızı dışladı. Yani bir korku imparatorluğu getirdi Kemal Bey. Sanki biz parti içinde olursak tekrar partiyi ele geçireceğiz diye telaş içinde. Burası kimsenin babasının çiftliği değil ki. Kemal Bey, Atatürk kadar genel başkanlık yaptı. Her seçimde yenildi. Bunun bir bedeli olmayacak mı?

CHP'NİN KOZMİK ODASI: ŞİFREYLE GİRİLİYOR

14. katı bizim zamanımızda genel sekreterlik olarak üye yazımı için kullanırdık, bir de özel görüşmelerimizi yapardık. Yani genel sekreter çıkardı, biz çıkardık. Orası boş bir kattı. Şimdi 14. katta ne olduğu belli değil. Kozmik oda. Şimdi çıkılamıyor, şifreyle giriliyor.

Kemal Bey bir ara Merkez Yönetim Kurulu üyelerini by-pass etti danışmanlarla çalışmaya başladı. Danışmanların yukarı geldiği odalar. 154 defa telefonla konuşmuş ya. Açılım yapanlar, Atatürk'e laf söyleyenler... Bir tanesi hapis yedi. Bizim tarikatla ne işimiz var? Onlar partinin politikasını yönetiyor. Ne olduğu belli değil. Danışmanlar var, Atatürk'e dil uzatanlar var, değişik kurumlardan gelenler var. Dokunulmazlık kazandıkları bir bölüm var. Biz bunun için isyan ediyoruz.