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Politika

CHP'nin miting korkusu! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çarpıcı sözler: Özgür Özel'in İstanbul'a giriş yasağı var

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında 24 Mart'ta gerçekleşen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında Özgür Özel'in İstanbul'da bir miting düzenleyemediğine ilişkin açıklamada bulunan Kabaktepe, 'Zaten CHP Genel Başkanı'nın da İstanbul'a giriş yasağı var. Sayın Özgür Özel'in İstanbul'a seçim döneminde geldiğini, miting yaptığını, toplantılara katıldığını görmedik. Sadece resimle giriş yasağını aşmışlar. Onu da il binasına asmışlar. İl binasının dışında bir resmi de yok.' dedi.

Star Gazetesi27 Mart 2024 Çarşamba 02:59 - Güncelleme:
CHP'nin miting korkusu! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çarpıcı sözler: Özgür Özel'in İstanbul'a giriş yasağı var
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'nin büyük şehirlerde miting gerçekleştirememesi gündem oldu...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, özel bir TV kanalında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da miting yapamamasına yönelik çarpıcı ifadelerde bulundu.

"ZATEN ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI VAR"

Kabaktepe, AK Parti'nin 24 Mart'ta düzenlediği Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni değerlendirerek, Özgür Özel'in İstanbul korkusuna ilişkin şunları söyledi:

Zaten CHP Genel Başkanı'nın da İstanbul'a giriş yasağı var. Sayın Özgür Özel'in İstanbul'a seçim döneminde geldiğini, miting yaptığını, toplantılara katıldığını görmedik.

"SADECE RESİMLE GİRİŞ YASAĞINI AŞMIŞLAR"

Sadece resimle giriş yasağını aşmışlar. Onu da il binasına asmışlar. İl binasının dışında bir resmi de yok. CHP Genel Başkanı'na İstanbul'a giriş yasağı konmuş. Genel başkan gelmeden de herhalde bir miting yapmak doğru olmaz, diye düşünüyorlar.

22 yıllık AK Parti tarihi içerisinde İstanbulumuzda onlarca, yüzlerce miting yaptık. Bunların tamamıyla CHP'nin İstanbul mitinglerini karşılaştırdığımızda, rakamlar arasında bizim lehimize bir uçurum olduğu görülür. Coşku ve heyecan açısından da... 2023 seçimlerinde böyle olmuştu. Nitekim 2024 seçimlerinde de böyle oldu ve olacak.

"24 MART'TA, SAYIN MURAT KURUM'UN 31 MART'TA İBB BAŞKANI OLACAĞINI HAYKIRMIŞ OLDUK"

24 Mart'taki heyecanın üstünü kimse örtemez. Bir işaret fişeği olmuştur. Sayın Murat Kurum'un, 31 Mart'ta İBB Başkanı olacağını, ilçelerimizin tamamını kazanıp yenilerini ekleyeceğimiz o gün 650 bin İstanbulluya o alanda hem sesimizle hem gönlümüzle hem kalbimizle hem aklımızla haykırmış olduk.

  • Osman Nuri Kabaktepe
  • Özgür Özel
  • İstanbul korkusu
  • AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

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