''Cin şişeden çıktı''... Bakan Akar: F-16 tek seçenek değil

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" hedeflerin Mehmetçik tarafından zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla vurulmasının ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023'ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda takip etti.

"Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldı.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Kars'taki Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı'nı yakından takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarını köşesinde kaleme aldı. Bakan Akar'ın açıklamaları;



HERKES TÜRKİYE'Yİ HESABA KATMALI

Türkiye'nin kimlikli politikasından bazıları çok rahatsız. Artık ülkemizin etki alanı Afrika, Asya, Avrupa; ilgi alanı ise tüm dünya. Türkiye'nin özne olduğu bilinmeli, ona göre hesap yapılmalı.

37 BİN 500 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çözüm Süreci'nin bitmesiyle 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 37 bin 550 terörist etkisiz hale getirildi.

AZERBAYCAN İLE TEK YUMRUK GİBİYİZ

Can gardaşımız Azerbaycan ile kardeşliğimiz tek yumruk, tek yürek olarak devam edecek. Azerbaycan yalnız değil.

YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

Yaklaşık 500 milyar euro borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hâlâ kendine göre bir silahlanma sevdasında, ittifaklar peşinde. Sen NATO üyesi ülkesin. Niye başka ittifaklar peşinde koşuyorsun?

TAHIL KORİDORUNDA SORUN YOK

Düzgün, kazasız belasız gidiyor. Orada bir denge kuruldu. Hem Rus hem Ukraynalı bakanla görüşüyoruz.

YERLİ MOTORU DA UÇAĞI DA YAPACAĞIZ

Eskiden tabancalarımız bile yurtdışından satın alınıyordu. Şimdi ise hafif silahların tamamını üretiyor, bunları ihraç ediyoruz. Gemi tasarlıyor, inşa ediyor, ihraç ediyoruz. İHA/SİHA/TİHA, Kızılelma, obüsler, füzeler, Atak helikopterleri hepsini üretiyoruz. "Yerli motor ne oldu?" diyorlar. Yapacağız. Milli bir mesele bu. Çatlasalar da patlasalar da motoru da milli muharip uçağını da yapacağız, tankı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız. Çünkü cin şişeden çıktı.

TEK SEÇENEK F-16 DEĞİL

Aklıselimin hâkim olmasını, ABD'nin bir bütün olarak konuyu değerlendirip karar vermesini, ona göre hareket etmesini bekliyoruz. Meclis'ten arkadaşlarımız da Kongre'de görüşmeler yapıyorlar. Sloganımız, "Güçlü Türkiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak". Ayrıca tek seçenek de F-16 değil diyoruz.