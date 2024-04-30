Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'dan Filistin için iki devletli çözüme destek

Liu, Büyükelçilik konutunda, "Çin'in ekonomik durumunu" ve "Gazze'de yaşananları" ele alan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası durumun günden güne değiştiğine dikkati çeken Liu, ülkesi ve Türkiye'nin Ukrayna'daki durum ve Filistin meselesi gibi konularda "daha iyi bir rol oynanması" konusunda görüştüğünü kaydetti.

Liu, bu durumların Çin ve Türkiye'nin ortak sorumluluğunda olduğunu aktararak, bu konudaki beklentilerin çok yüksek olduğunu aktardı.

Çin ve Türkiye'nin "her alanda işbirliğini" güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Liu, "stratejik işbirliğinin" önemine değindi.

- GAZZE'DEKİ DURUM

Liu, Filistin meselesi ile ilgili değerlendirmesinde, Gazze'deki durumun "gerçekten endişe verici" olduğunu kaydetti.



Gazze'deki çatışmaların büyük kayıplara yol açtığının altını çizen Liu, durumun "çağdaş dünyada hiç görülmemiş" olduğunu söyledi.

Liu, "Uluslararası toplumun da acilen harekete geçmesi gerekiyor. Şu an en önemli şey en kısa süre içerisinde bu çatışmalarda ateşkes sağlanması ve savaşın sonlanması. Bu her şeyden öncelikli bir görev." dedi.

İnsani yardımların "istikrarlı ve kesintisiz" bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Liu, bunun sorumluluk olduğunu belirtti.

Büyükelçi Liu, "çatışmanın olumsuz etkileri"nin bölge dışına veya başka taraflara yayılmasının önlemesi gerektiğini aktararak, "Son dönemde İran-İsrail arasında yükselen tansiyon Gazze'deki çatışmanın yayıldığını gösteriyor. İlgili tarafları itidalli kalmaya ve durumlarını daha da kötüleşmesini engellemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının "adaletsizlik" yaşadığını ve bunun değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Liu, "Bu da Gazze çatışmalarının temel çözümüdür. Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız. Siyasi çözümle her tarafın kaygılarını çözmeliyiz. Bu, İsrail-Filistin çatışmalarını çözmek için temel çözümdür." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Filistin'e desteğine değinen Liu, "Filistin halkının kendi meşru haklarına kavuşturulmasına yönelik adil davayı kararlı bir şekilde destekleyeceğiz." dedi.

- FETİH VE HAMAS'IN ÇİN'DEKİ GÖRÜŞMELERİ

Liu, Filistinli gruplar Fetih ve Hamas'ın Pekin'deki görüşmelerine ilişkin, "Filistin'deki farklı tarafların diyalog ile kendi iç birliğini, barışını gerçekleştirmesini destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların Filistin'in "iç birliğini ve barışını ilerletmek için derin ve samimi bir görüşme yaptığını" söyleyen Liu, "İki taraf da diyalog yöntemiyle bu barışı gerçekleştirmekle ilgili siyasi anlatılar ifade ettiler. Birçok somut konular üzerine fikir alışverişinde bulundular, olumlu ilerlemeler kaydettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Liu, Çin ile Filistin arasında "geleneksel bir dostluk" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'in en kısa süre içinde Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmasını destekliyoruz. Filistin halkının bağımsız bir ülke kurması, Filistinliler tarafından yönetilmesini destekliyoruz. Daha büyük ölçekli, daha verimli uluslararası barış toplantısı düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümle ilgili yol haritası oluşturmaya çağırıyoruz. Filistin meselesinin en kısa süre içinde adil ve kapsamlı şekilde yürütülmesi için çaba göstereceğiz."

- ÇİN EKONOMİSİ



Liu, ülkesinin ekonomisiyle ilgili değerlendirmesinde de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, "Çin ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir" olduğu vurgusu yaptığını hatırlatarak, bazı medya organlarının "Çin ekonomisi artık dibe vurdu" algısına sahip olduğunu ve bu algıların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Ekonomilerin inişli çıkışlı olabileceğini belirten Liu, ülkesinin istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi hedeflediğini kaydetti. Liu, ülkesinin ekonomisinin sağlam, dayanıklı ve büyük potansiyelli olduğunun altını çizerek, Çin hükümetinin yeni sektörlere güçlü bir destek sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile Çin'in ticaret hacminin son yıllarda arttığını aktaran Liu, iki ülkenin 50 milyar dolar ticaret hacmine sahip olduğunu bildirdi.

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Liu, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda ise ülkesinin "açık ve şeffaf" olduğunu belirterek, "barış diyaloglarının" önemine değindi.

Krizin tırmanma riski bulunduğuna işaret eden Liu, "Çatışmalar diyalog masasında bitiyor, savaşla bitmiyor. Adalet ve eşitliğe de bağlı kalmalıyız." dedi.