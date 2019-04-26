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Çirkin istismara HDP provokasyonu

Küçükçekmece’de kız çocuğunun uğradığı çirkin saldırıdan siyasi çıkar amaçlayan bir grup, üç günden beri karakola yürüyerek iğrenç provokasyona imza attı. Devletin olayla ilgilenmediği yalanını yayarak yürüyüş yaptıranların HDP’liler olduğu ortaya çıktı.

  • HABER MERKEZİ
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Ülkede kaos ve gerginlik oluşturmak için pusuda bekleyen karanlık odaklar yine boş durmadı. Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı yediden yetmişe her kesimi derinden sarsarken bunu istismar için fırsat bilen eden bir gurup üç gündür devlete karşı vatandaşları provoke etmek için durmadan çalıştığı öğrenildi.

ÇİRKİN PROVOKASYON

Küçük çocuğa yönelik iğrenç sadırının faili yakalanırken devlet yetkilerinin ise ilk andan itibaren en üst düzeyde hem aile ile ilgilendikleri hem de failin yakalanması için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için tüm imkanların seferber edilmesini sağladı. Vali Yerli Kaya ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise eşleri ile beraber mağdur çocuğun ailesini ziyaret ederek destekte bulundu. Ailenin rencide olmaması için ziyareti gizli tutan Vali Yerlikaya’nın tek bir kare fotoğraf çektirmediği de öğrenildi. Olayın yaşandığı bölgede ilk günden bu yana oldukça titiz bir çalışma yürüten ekipler, hem görgü tanıklarının ifadesi alıyor hem de bölgedeki tüm MOBESE ve güvenlik kameralarının görüntülerini inceliyor. Ancak sürdürülen çalışmalara rağmen özellikle son üç gündür olayın yaşandığı mahallede bir takım çevreler asılsız bilgilerle kamuoyunu kışkırtmayı hedefliyor. “Devlet bu konuyla ilgilenmiyor” yalanını yayan kimi provokatörler bu söylemlerle kalabalığı kışkırttığı ve mahalle karakoluna yürüyüş düzenliyor. Bu provokatif söylemleri yayanların ise daha çok HDP’liler olduğu belirtiliyor. 

PSİKOLOG DESTEĞİ

Olayın ardından aile tarafından hastaneye kaldırılan mağdur çocuk, ilk gün yoğun bakıma alınmış, ardından normal servise çıkarılmıştı. Mağdur M.E’nin hayati tehlikeyi atlattığı ve bu kapsamda taburcu edildiği belirtilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükçekmece’deki mağdur çocuğa destek amacıyla 24 saat esasına dayalı klinik psikolog görevlendirildiğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili dün bir açıklama yapmış ve sürecin tamamına müdahil olduklarını, aileye de her türlü desteğin sağlandığını duyurmuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ SAPIK YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin resmi açıklama dışında hiç kimseye itibar edilmemesi gerektiğini belirterek zanlının yakalandığını duyurdu. Olayın failinin 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğu öğrenildi. Zanlının pasaportunun olmadığı 1.5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 ‘si Türk  6’sı Pakistanlı 8 kişi daha gözaltına alındı. 2 Türk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 6 kişi de sınır dışı edildi.  Bu arada hastanede tedavisi tamamlanan çocuğun taburcu edildiği açıklandı. 

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