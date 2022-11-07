''Çöküşten kurtulmamız için Türkiye'nin öncülüğüne ihtiyacımız var''

Arap dünyasından uzmanlar, siyasi krizlerin çözülmesiyle bölgedeki ekonomik ve toplumsal sorunların da aşılacağını belirtiyor.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" için kente gelen uzmanlar, forumu ve Arap dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar eş-Şankıti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen forumun doğru yer ve zamanda gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkisiyle dünyanın önemli değişimlere şahitlik ettiğini ifade eden Şankıti, "Bu değişimlerin kalbinde yer alan Türkiye, (Forum için) doğru yer. Bulunduğu konum nedeniyle daima değişimin kalbinde yer aldı." dedi.

Türkiye'nin yakınındaki savaşlar ve sorunlar nedeniyle stratejik açıdan hassas bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Şankıti, "Arapların, Türklerin ve bölge halklarının kendi geleceklerini birlikte tartışmaları, büyük güçler tarafından yeniden ezilmemeleri için çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin konumunun, vizyonunun ve tarihinin önemine işaret eden Şankıti, "Bölgenin toparlanmasında ve çöküşten kurtulmasında Türkiye'nin öncü bir rol oynaması için büyük bir umut var." ifadelerini kullandı.

- ARAP DÜNYASININ KRİZLERİ



Arap dünyasının krizlerine ilişkin konuşan Şankıti, "Çok kriz var, ancak sebebi siyasi. Bölgedeki sorunlarının asıl nedeninin şimdi değil, başından beri siyasi olduğuna inanıyorum. Siyaset, diğer alanların başarısızlığının nedenidir. Siyasi akıl olursa bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ve hayatın her alanına yansır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki krizlerin anahtarının "siyasi meşruiyet krizini çözmek" olduğunu vurgulayan Şankıti, "Siyasi meşruiyet krizi çözülmeden bölgedeki hiçbir sorun kökten çözülmeyecek. Tarih okumayanlar Arap Baharı'nın bittiğini düşünüyor, ben ise Arap Baharı'nın başlamak üzere olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

- "BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KOŞULLARIN YENİDEN İNCELENMESİ GEREKİYOR"



Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Bakir de AK Parti'nin iktidarının 20. yıl dönümünde düzenlenen forumun yeni fikirler edinmeyi, uzmanlar arasında görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra bugün ve gelecekteki siyasete yön vermeyi sağladığını dile getirerek, "Küresel düzeyde mülteci krizleri, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın arttığı zorlu bölgesel ve küresel koşullar ışığında bu sorunları ele almak için önemli bir platform." diye konuştu.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ilk kez uluslararası sistemde rekabet ortamının bu kadar arttığını ifade eden Bakir, "Bölgesel ve uluslararası koşulların yeniden incelenmesi gerekiyor." dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşına değinen Bakir, "Rusya ve Ukrayna'daki savaş, devletlerin egemenliğinin zedelenmesi, başarısız devletlerin artması ve toplumların parçalanması; tartışma, akademik ve siyasi çerçevede uzmanların görüş ve fikir alışverişine ihtiyaç duyan konular." değerlendirmesinde bulundu.

- "EKONOMİK VE SOSYAL KRİZLERİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Arap dünyasının "ekonomik, güvenlik ve siyasi açıdan dünyanın en istikrarsız bölgelerinden birisi" olduğunu dile getiren Bakir, "Yüksek fiyatlar, işsizlik ve yoksulluğun ciddi biçimde artması, tehlike arz eden konular." diye konuştu.

Bu sorunların yanı sıra Arap dünyasında "siyasi reform ufkunun, sosyal devlet ve devlet güvenliğinin olmadığını" savunan Bakir, "İç içe geçen bu sorunların hepsi Arap dünyasının gençlerini etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakir, "2011'de olduğu gibi ekonomik ve sosyal krizlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar bir patlama ihtimaline karşı uyarıda bulunuyorum. Umarız tüm taraflar yaşananlardan ders almıştır." şeklinde konuştu.

Çözümün "en tepeden" başlaması gerektiğinin altını çizen Prof Dr Ali Bakir, "Halk iradesi temsil edilmiyor. Siyasi otoritenin hesap verebilirliği ve denetimi yok, hukuk yok. Bu sorunlar devam ederek daha da büyüyecek." ifadelerini sözlerine ekledi.