Çözüm için tango değil ya sirtaki ya da halay gerek

Akıncı, artık bir karar verilmesi gerektiğini belirterek, “Gelecek kuşakların yeni acılarla yüz yüze gelmesine mi neden olacağız yoksa tarihi sorumlulukların bilincinde mi olacağız? Yanıtlanması gereken ivedi soru budur. Anastasiadis’in verdiği izahlardan yola çıkacak olursak, durumun epeyi kafa karışıklığına yol açıyor. Anastasiadis, verdiği örnekte; Bakanlar kurulunda EastMed projesi oylanır ve Kıbrıslı bir Türk bakanın olumlu oyu da gerekli olursa, bu durumda ne olacağını sorgulamıştır. Kıbrıslı Türk Bakanlar doğal gaz için İsrail–Güney Kıbrıs–Yunanistan–İtalya güzergahı yerine Türkiye üzerinden boru hattının gitmesini isteyecek ve diğer projeyi engelleyecektir. Çözüm için tango değil, ya sirtaki yada halay gerek” dedi.