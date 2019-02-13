Özhaseki: İttfak yapılacak il sayısı 50'yi bulabilir

Özhaseki, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk, dışarıda 51 tane daha ilimiz var. 30 büyükşehirde ittifakı tamamladık, ilçeler de belli, zaten devam ediyor. '51 ilde de herkes devam etsin' diye düşündük. 'Meclis üyeliklerinde de ayrı ayrı çıkarılabilir' dedik. O şekilde de bu prensip kararına uyarak hareket ediyoruz zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, bazı gelişmelerin kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayarak, yerel seçimde ittifak çalışmalarıyla ilgili dertlerinin daha fazla belediye almak olmadığını yineledi.

Ana muhalefetin, 31 Mart'taki seçim için birçok partiyle müzakere yaptığını, ancak HDP ile gizli görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yaptıkları bütün görüşmelerde bir yerleri alabilmek üzerine birbirlerine peşkeş çekiyorlar. 'Şu şehir senin olsun, bu şehir benim olsun, hadi şunu olmadı pazarlıkla öbür tarafa bırakalım.' Ondan sonra pazarlık bitmezse liderler devreye giriyor, liderler kavga ediyor, gürültü ediyor, anlaşıyorlar. İlleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar, dertleri burada daha fazla belediye almak gibi gözüküyor. Peki ben soruyorum şimdi oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz?"

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yakın isimlerin işbaşına gelmesini önlemek istediklerini vurgulayan Özhaseki, "Tek tek illeri yatırıp incelerken buna bakıyoruz. Çünkü hiçbirisi yerli ve milli değil. Bizim MHP ile hiçbir sorunumuz yok. Yerli ve milli olmak, aramızdaki tek önemli anlaşma metni bu." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, 51 ilde daha Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edip etmeyeceğine dair soruya, "51 ilin tamamı olmayabilir, bazı yerlerde zaten MHP ve biz yarışıyoruz. 'Saygılıca yarışsınlar, kim alırsa alsın fark etmez' diyoruz. 20'den fazla il üzerinde çalışıyoruz. Özellikle PKK'ya ve FETÖ'ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o." yanıtını verdi.