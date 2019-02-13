Cumhur İttifakı Hatay adayı Güler: 2 milyar TL nerede Lütfü Savaş?

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştirerek, büyükşehir belediyesinin seçimler öncesinde göz boyamak için bazı çalışmalar yaptığını savundu.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında Hassa ilçesindeki mahalleleri ziyaret ederek partisine destek istedi.

Burada mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ı kente hizmet yapmamakla eleştiren Güler, "Bir türkü tutturmuşlar, bizi engelliyorlar diye. Vatan ve millet sevdalısı sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli'nin dava arkadaşları hizmete dur demez. 5 yıldır aynı aynı türküyü söylüyorlar. Bizden geçen yıl 250 milyon borçlanma talebi istediler. Projesi belli olan 170 milyona 'evet' dedik. Peki ne yaptılar?" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirin su anda seçim öncesi göz boyamak panikle çalışma içerisinde olduğunu öne süren Güler, şu an adeta bir makyaj yapıldığını iddia etti.

15 Temmuz'da tanka kafa tutmuş bir millet bunu yemeyeceğini öngören Güler, şöyle devam etti:

"Şuan da sıcak asfalt döküyorlar. Bu yanlış. Bu zamanda yapılan bu asfalt israftır. Ama neden? Seçim var diye yapıyorlar. Madem engel vardı nasıl yapabiliyorlar peki? Demek ki canları isteyince yapıyorlar. Sayın Savaş'a soruyorum. Büyükşehirin ve HATSU"nun 2018 yılı 1 milyar 650 milyon lira. Büyükşehire aktarılan vergi geliri 570 milyon lira. Hizmete bakıyorsunuz sıfır. Peki bu para nerede Lütfü Savaş? Nereye harcandı? çıkıp açıkla. Millet bilsin."

''13 MİLYONA ALINACAK ARAÇLAR 190 MİLYONA KİRALANDI''

Güler, millete hizmet olarak gidecek paraların yanlış kullanıldığını söyledi.

Araç kiralamalarla ilgili şüphelerini yargıya gittiklerini aktaran Güler, şunları konuştu:

"Millete hizmet olarak gitmesi gereken bu paraların nerede olduğunu ben sadece 1 örnekle açıklayayım. Büyükşehir logolu kamyon, kepçe gibi iş makineleri ve araçları sadece 13 milyona satın alabilecekken 5 yılda kiralama bedeli olarak 190 milyon lira para harcanmış. Bu araçlar milletin malı olabilirdi halbuki. Minibüs sahipleri ile kiralama bedeli olarak 3 bin liraya anlaşılıyor. Bir araştırıyoruz ki bir turizm firması kiralama bedeli olarak Hatay Büyükşehir Belediyesine 27 bin 612 lira fatura kesiyor. Konuyu yargıya intikal ettirdik. Hesabını soracağız."

Hatay ile birlikte büyükşehir olan illerde çok güzel hizmetler yapıldığını vurgulayan Güler, Hatay'ın maalesef bu hizmetlerden yoksun kaldığını kaydetti.

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Adana'ya, Mersin'e bakın. Belediyecilikte muazzam işlere imza attılar. Hatay'ın onlardan daha fazla potansiyeli var iken biz CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'oy vermeyene hizmet yok anlayışı' yüzünden geri kaldık. Biz bu zamana gelmişiz bunları konuşuyoruz. Yol yok, hizmet yok, su yok. Hatay'ın artık kaybedecek vakti yok. Çok yakında Hatay'ı kısa zamanda kalkındıracak büyük projeleri açıklayacağız."