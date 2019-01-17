'‘Cumhur İttifakı’ şaşkına çevirecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, “İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye’ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir” ifadelerini kullandı.

30 KİLOMETRE DERİNLİK

Bahçeli, Fırat’ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, şunları söyledi: “20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir? Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır.”