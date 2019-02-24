‘Cumhur İttifakı Türkiye’nin bekasıdır’
AK Parti Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bizim ittifakımız, Cumhur ittifakımız, Türkiye’nin bekasıdır, milletin aklıdır” dedi.
Cumhur İttifakı’nın Türkiye’yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için milleti birleştirmek için kurulduğunu belirten Çavuşoğlu “Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur. Karşılarında kurulan ittifakın için de “HDP var mı? Bunlar hain mi, bunlar PKK’nın kontrolünde mi? Peki zillet ittifakı ne? Bunlar kontrol etmiyor mu? Peki bu zillet ittifakının içinde FETÖ var mı? Var. Bu ittifakı FETÖ kurmadı mı? Onlar kurdu” dedi.
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