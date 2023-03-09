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Politika

Cumhur İttifakı'na 2 siyasi parti daha katılıyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken Cumhur İttifakı'na yeni katılımların olacağı belirtildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, DSP ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olacağını söyledi.

9 Mart 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'na 2 siyasi parti daha katılıyor
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Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Mart tarihi itibarıyla seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Seçim sürecinin resmen başlamasıyla birlikte kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. 6'lı koalisyondan oluşan Millet İttifakı, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor. Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "seçim gündemi" ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı.

Bugün de saat 16.30'da Külliye'de ittifakın bir diğer ortağı olan BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatıracak.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR! 2 SİYASİ PARTİ DAHA KATILIYOR

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında seçime yaklaşık 2 ay kala Cumhur İttifakı'na yeni katılımların olacağını açıkladı.

Övür yazısında, "Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor" ifadelerini kullandı.

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