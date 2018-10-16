Cumhur İttifakı’nda formül çalışılıyor

YEREL SEÇİMLER: Her iki partide Cumhur İttifakı konusunda hassastır. Yerel seçimlere dönük ittifakın nasıl olacağı ile ilgili heyetlerdeki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Belli bir formül olgunlaşmasına varılırsa Sayın Genel Başkanlara sunulacak.

ODTÜLÜ GENÇLER: Gençler mezuniyet töreninde amaçlamadıkları bir tablonun ortaya çıktığını söylediler. Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Cumhurbaşkanımız kabul etti, güzel bir sohbeti oldu. Cumhurbaşkanımız adına açılan dava geri çekilecek. Gençlerin yaptıklarından pişmanlık duyduklarını ifade etmelerine karşılık, Cumhurbaşkanımız da gençleri sevdiğini vurguladı. İyi bir diyalog oldu.

SUUDİ BAŞKONSOLOS’UN GİDİŞİ: Konsolosun dokunulmazlığı var. Hukuka saygılı bir devlet olarak hukuki süreçlere saygı göstermek durumundayız. Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor.

BROUNSON DAVASI: Eğer bir taviz söz konusu olsaydı ekonomik olarak en ağır saldırının en şiddetli noktasında yumuşama olurdu.

SAĞLIKTA TASARRUF YOK: Hastane yönetimlerine her türlü desteğin verileceği konusunda Sağlık Bakanlığının iradesi vardır. Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddiaların altı boştur.