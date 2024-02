Cumhur İttifakı'nın Adana adayı Kocaispir: Şehrimizin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak

Kocaispir, bir otelde düzenlenen programda, "1inciAdana" başlığı altında topladığı projelerini tanıttı.

Adana'ya en modern eserleri kazandırmak için yeni bir yolcuğa çıktıklarını aktaran Kocaispir, ortaya koyacakları eserlerin kentin kimliğine ve estetiğine katkı sunacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışını Adana'da yaşayan her vatandaşa ulaştıracakları için kentin kazanacağını vurgulayan Kocaispir, "Ulaşımıyla, çevresiyle, altyapısıyla, eğitim ve istihdamıyla, dönüşümüyle, akıllı şehircilikle, çevre düzenlemeleriyle, tarım, turizm ve kültür çalışmalarıyla ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak. Adana öyle bir kazanacak ki bu şehirde kaybeden hiç kimse olmayacak." diye konuştu.

Kocaispir, belediyecilik anlayışlarında ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de belediyecilik, hizmet denilince akla her zaman AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın geldiğini aktaran Kocaispir, kenti yönetirken her zaman açık kapı politikasını uygulayacaklarını ve vatandaşların 7 gün 24 saat yanlarında olan bir belediyecilik göreceğini söyledi.

- "HİÇBİR SORUNU ÖTELEMEYECEĞİZ"



Çalışmalarını her zaman insanların hayatını kolaylaştırmak üzerine kuracaklarını belirten Kocaispir, şöyle devam etti:

"Şeffaf olacağız, belediyemizde hangi çalışmayı neden, nasıl, ne kadara yaptığımızı her zaman halkımızla paylaşacağız. Biz ayrıştıran, ötekileştiren, meclis salonlarında kendi üyelerine bile sataşan bir yönetim anlayışını kaderimiz olmaktan çıkartacağız. Mevcut yönetimin kendi yaptırdığı kurum içi ankette bile, 'kurum kendi çalışanlarına verdiği sözü tutar' sorusuna 'katılıyorum' diyenlerin oranı maalesef sadece yüzde 25. Buradan Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilerimize sesleniyorum. Bizimle çalışmaktan, Adana'mıza değer üretmekten her zaman mutlu ve huzurlu olacaksınız. Biz, size verdiğimiz sözleri tutacağız. Sizle birlikte vatandaşlara verdiğimiz sözleri hep birlikte tutacağız. Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktan mutlu olacaksınız. Hakkınızı, hukukunuzu biz koruyacağız. Adana'mız toplumun her kesimiyle buluşacak, kenetlenecek, bir olacak. Hiçbir sorunu ötelemeyeceğiz.

- "ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI RAHATLATACAĞIZ"



Vatandaşın her bir sorununu önemseyen bir anlayışla, en ücra köye kadar hizmet ulaştıracaklarına dikkati çeken Kocaispir, Adana'yı kazandıracakları eserlerle her alanda birinciliğe yeniden oynayan bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kocaispir, Adana'yı kolay, hızlı ve konforlu seyahat edilebilen bir kent haline getireceklerini vurgulayarak, "Adana'mızın trafik sorunlarını bir bir tespit ettik. Öncelikli olarak, Adana Şehir Hastanemizin önünde bulunan 15 Temmuz Kavşağı'nın altından geçecek şekilde yeni bir battıçıktı yapacağız. Bu battıçıktımızı, göreve geldiğimiz ilk senede, okul tatil dönemine denk gelecek şekilde, 3 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Yine bu hat üzerinde yeni bir hafif raylı sistem ile ulaşımı rahatlatacağız." diye konuştu.

Kentte ulaşımı rahatlatmak için 13 noktada battıçıktı yapacaklarını belirten Kocaispir, "Güney ve Kuzey Çevre Yolları Projesi"ni hayata geçireceklerini, D400 kara yolu doğu-batı ekseninde kendine özel yolu bulunan ADABÜS otobüs hattını hizmete alacaklarını söyledi.

Kentte kullanılan hafif raylı sistemin otogar, şehir hastanesi, stadyum ve üniversite gibi noktalara hizmet vermediğini anımsatan Kocaispir, "Bu dönemde, uygulamaya hızla alacağımız M2 ve M3 hafif raylı sistem hatlarımızla, Adana'mızda raylı sistem ulaşımını hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getireceğiz. Vatandaşlarımız şehrimizin bir ucundan diğer ucuna raylı sistemler ile seyahat edebilecek. Biz ulaşımda Adana'ya çağ atlatacağız." ifadesini kullandı.

- "ADANA'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"



Adana Otogarı'nın şehre hiç yakışmadığına dikkati çeken Kocaispir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut yönetim bir önceki seçimde Adana'ya yeni otogar kazandıracağını söylemişti. Sahiden gören var mı? Yeni otogar nerede? Maalesef tüm vaatleri gibi bu da sadece lafta kaldı. Soruyorum, hobi bahçeleri, bulvar otoparkları, yaşlı yaşam köyü, Adapark nerede? Hani seçildiğinin ilk 2 senesinde bunları yapıp bitiriyordun. Siyasetçiye ciddiyet ve dürüstlük, sözünün eri olmak yakışır. Laf kalabalığıyla bu kadar insanı kandırabileceğini mi zannediyorsun? Bütün Adanalı ahmak sen akıllı mısın? Adanalı bunun hesabını sana 31 Mart gecesi soracak. Adana'da yeni bir dönem başlayacak. Bunların yapmayı becerdikleri tek şey ne biliyor musunuz? Seçimden 2 ay önce vaat sıralayıp, seçimden bir hafta sonra proje sitesini yayından kaldırmak. Sanıyorlar ki, biz söyleyeceğiz, seçime gideceğiz, sonra sileceğiz millet unutacak. Bunlar eskide kaldı. Göreve geldiğimiz ilk ayımızdan itibaren, Adana'mızın ismine yakışır, şanına yakışır yeni Adana Otogarı'nı kazandırmak için derhal çalışmalara başlayacağız."

Şehirdeki otopark sorununu da çözeceklerini aktaran Kocaispir, otoyol kenarına ses bariyerleri inşa edeceklerini belirtti.

- "SEYHAN BARAJ GÖLÜ EŞSİZ BİR MEKAN HALİNE GELECEK"



Kocaispir, Seyhan Baraj Gölü kıyısında dönüşüm yapacaklarını belirterek, "Etrafında ve göl içerisinde yapacağımız donatılarla, Seyhan Baraj Gölü, Adanalının misafirlerini götürebileceği eşsiz bir mekan haline gelecek. Su sporları alanında yapılacak tesislerle, Seyhan Baraj Gölü uluslararası su spor oyunlarının merkezi haline gelecek. Göl üzerinde hayata geçirilecek yapay ada ve tesislerle, Seyhan bambaşka bir çehreye kavuşacak." dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde nostaljik tramvay güzergahını hizmete alacaklarını açıklayan Kocaispir, Ceyhan, Kozan ve Pozantı'da millet bahçeleri yapacaklarını dile getirdi.

Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ne yeni tesisler kazandıracaklarını, bölgenin en büyük fuar ve kongre merkezini hizmete alacaklarını belirten Kocaispir, kente yakışır bir gıda hali de yapacaklarını söyledi.

- "ŞEHRİMİZİN İHTİYACI OLAN PROJELER HİÇBİR ZAMAN LAFTA KALMAYACAK"



Adana'yı hak ettiği yere çıkartmak için gece gündüz durmadan çalışacağı konusunda söz veren Kocaispir, şunları kaydetti:

"Bu şehirde hiç kimse kendisini öteki, ötelenmiş hissetmeyecek. Belediye hizmetlerimiz her vatandaşımıza eşit ve adil bir şekilde ulaşacak. Şehrimizin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak. Hiçbir bahane, sebep bizi Adana'ya hizmetten alıkoyamayacak. Göreceksiniz, Adana 5 yılın sonunda bir inci gibi parlayacak."

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, milletvekilleri, partililer ve davetliler katıldı.