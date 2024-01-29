Cumhurbaşkanı Begaj: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri

Arnavutluk'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Begaj, Arnavutluk ve Türkiye'nin stratejik ortak olduklarını ve geleneksel olarak çok iyi bir dostluğa sahip olduklarını kaydederek, deprem sonrası yeniden imar sürecinde Türkiye'nin Arnavutluk'a sunduğu yardımların yanı sıra ülkesindeki diğer yatırımlar için de Bakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye'nin Arnavutluk'un en büyük ekonomik ortakları arasında yer aldığını ve Türk yatırımlarının Arnavutluk'ta 15 binden fazla Arnavut'a istihdam sağladığını açıkladı. Balkanlar'daki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Bega, "Bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkileri, Arnavutluk siyasetinin önemli dayanaklarıdır. Bu dayanaklar bölgede barışı, güvenliği, demokratik istikrarı garanti eder, aynı zamanda bölgenin AB'ye entegrasyonunun önkoşullarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Begaj, bölgenin barışı ve güvenliği açısından doğal ve tarihi bir ortak olarak Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolünü ve katkısını takdirle karşıladığını ifade ederek, Türkiye'nin Kosova'nın bölgesel ve küresel örgütlere entegrasyonu noktasında verdiği desteğin yanı sıra Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki güçlü lobi faaliyetlerini de takdirle karşıladığını aktardı.