İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5483
  • EURO
    34,9464
  • ALTIN
    2426.94
  • BIST100
    9671.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Külliye'de yoğun mesai... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Politika

Külliye'de yoğun mesai... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini kabul etti.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Külliye'de yoğun mesai... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Büyükelçiler
  • Kabul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.