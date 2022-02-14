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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında 'TC-TRK' uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'ye geldi.

Öte yandan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ile bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

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