Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'ı ''acıyaman''a çeviren depremin izini siliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde halka hitap etti..



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Sincik her seçimde rekor oy oranı ile yanımızda yer aldı.

*Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz.

* Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Dünyada 6 Şubat depremleri gibi felakete maruz kalıp da bu kadar çabuk toparlanabilecek pek az ülke vardır.

* İnşallah ilçemizde hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız.

* Kendi ülkesinin felaketinden, kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Ortak acıda kendi hesaplarından vazgeçmediler.

* Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz.

* Hiç kimsenin bu kutlu ahdi bozmasına izin vermeyiz. Kendimizden öte, nesiller boyu bu toprakların ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz.

