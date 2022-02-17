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Politika

Başkan Erdoğan: AK Parti belediyelerin olduğu yerlerde su parasından en az yüzde 7 indirim yapacağız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediyelere çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Belediye başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Türkiye AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında rahatlatacağız. Tüm belediyelerimiz şu andan itibaren bu adımı süratle hemen meclislerinden geçirerek vatandaşımızı rahatlatacaklar' dedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 14:18 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ülkenin ve devletin tüm kaynaklarını seferber ederek her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz"

"Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız."

"(6 muhalefet partisinin görüşmesi) O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz."

"Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın."

"Dün Türkiye'yi küçümseyenler bugün eşit şartlarda aynı masaya oturarak müzakere yapıyor"

"Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz."

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