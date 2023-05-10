Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal sadece hainlere bahar getirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?

Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, Hafızalarımızı tazeleyelim dedik.

"KİRLİ ELLERİN OYUNLARI BİZİ YILDIRAMAZ"

Ne Kandil'deki terör baronlarının terör dili ne de azgın azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz.

Kürt ile Zaza'yı Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bu topraklarda 1000 yıldır iç içe yaşadık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne gece yarısı Kürt-Alevi videoları yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları, ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri, ne de... pic.twitter.com/lcVqthWJJX — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 10, 2023

Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Ya Kürt kardeşlerimizin haklarını teslim edenlerden ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan CHP zihniyetinden yana olacağız. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay kemal Selo'yu çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği sürece çıkaramazlar, Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Ya birlik dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Ya tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Benim Batmanlı kardeşlerim yalancı bahar vaat edenlerin zemheriden bahsettiğini iyi bilir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal ne diyor, "Selo'yu çıkartacağım" diyor. Yanındakiler ne diyor, "Çıkartacağım" diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine "Yürü, arkandayız" dediği sürece çıkartamazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. pic.twitter.com/jXoFBgsX7y — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 10, 2023

Bay Bay Kemal, getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini yakından biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler biliyorsunuz. Ocaklara şivanlar düşmesin diye ciddi çabalar harcadık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Baş örtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı vesayetçi zihniyete biz son verdik. Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay Bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir. pic.twitter.com/YcCcTmlqni — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 10, 2023

TRT Kürdi'den, kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor. Teröristlerin cirit attığı dağlarda kınalı kuzuların sesleri dengbejlere karışıyor. Dünyanın her yerinden insanlar Batman'a gelebiliyor. Her yerde huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacak. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Halkım yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Şu Bay Bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, iradesine ipotek koyamayacaktır.

Gabar'da bulduğumuz 100 bin varil kapasiteli rezervi bu dönemin bir işareti olarak görüyorum.

Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

Ülkemizi her alanda çok daha ileri noktalara taşıyacağız. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü? 14 Mayıs'ta bu kardeşiniz ile yola devam etmeye söz mü Batman? Batman'ı seviyoruz derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Peki bu HDP ne yaptı, bir yatırımı var mı? CHP ne yaptı? Batman'da üniversiteyi kim kurdu? Biz kurduk. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 6 buçuk milyar lira kaynak aktardık.

Riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin bağımsız bölümü dönüştürdük. Ulaştırmada bölünmüş yol göreve geldiğimizde 13 km iken 160 kilometreye çıkardık. benim Batmanlı kardeşlerim Batman Havalimanı'nı bilir. Tenteler vardı, o tentelerin altına girer orada uçak beklerdik. Türkiye'nin en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nı şehrimize biz kazandırdık. Orası teröristlerin geçit yeri idi. Artık teröristler oradan geçemez oldular. 1 milyar lira tutarında Batmanlı kardeşlerimize tarımsal destek verdik. Sizlerin desteğini aldıktan sonra bunların yenilerini de ekleyeceğiz. Terörün tekrar azmaması, baharın tekrar kışa dönmemesi için 14 Mayıs çok önemli. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum Tercihinizi yine ehil dürüst samimi kadrolardan yana kullanacağız. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız. Önümüzdeki 3 günü iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirir. Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kadınlar var. 14 Mayıs'ı demokrasimiz içi yeni bir bayrama dönüştüreceğiz. Batman'dan müjdeli haberler bekliyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün tekrar azmaması, bölgemizdeki baharın tekrar kışa dönmemesi ve yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli https://t.co/0QM0ooRtcB pic.twitter.com/d7lJasrOww — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 10, 2023

Terörün tekrar azmaması, bölgede baharın kışa dönmemesi ve yatırımların sürmesi için 14 Mayıs çok önemli.

İktidar için Kandil ve emperyalistlere selam çakıyorlar.