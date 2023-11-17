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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bellevue Sarayı'nda! Almanya'da kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmek üzere Almanya'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayına geldi.

17 Kasım 2023 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bellevue Sarayı'nda! Almanya'da kritik temas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarına başladı. Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçen Erdoğan, burada Alman yetkililerce karşılandı.

Erdoğan'ın mevkidaşıyla görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALMANYA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Alman yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e geldi.

Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, baş başa görüşmeye ve heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

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