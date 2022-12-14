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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da peş peşe temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov bir araya geldi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da peş peşe temaslar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

BERDİMUHAMEDOV'LA İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza'da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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