Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sloganlarla değil, icraatımızla konuşuruz

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:31 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Ben şimdi buradan sizlerin vasıtasıyla Giresun'un tüm ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum. Bugün burada bir kez daha samimiyetle bağrına basan Giresunlu vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, inşallah bir sonraki toplantımızda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları en büyük salonumuzda bir başka danışma meclisi toplantımızı yapmamız gerekiyor. Bu salonu hınca hınç dolduran dava kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum

Bugün hem Giresun ile hasret gideriyoruz hem de açılışı yapılan yatırımların heyecanını Giresunlu hemşehrilerimizle yaşıyoruz

Afet haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarını harekete geçirerek Giresunlu kardeşlerimizin zor günlerinde devletlerine en ihtiyaç duyduğu kritik anlarda kimseyi sahipsiz çaresiz bırakmadık. Giresunlulara söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de Dereli ve Doğankent'te açılışları gerçekleştirdik. Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Ancak afetzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze hafifletebildiğimiz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Devletimizin kerim vasfını böyle günlerde gösterebildiğimiz için mutluyuz gururluyuz

İklim değişikliği meselesini görmezden gelme lüksümüz yoktur

Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışıyla çalışmaları sürdürüyoruz

Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken diğer taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz

Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık

Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz bu millete sevdalıyız

Biz istismar siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz

Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden olmadık

Biz sloganlarla değil, icraatımızla, eserlerimizle yatırımlarımızla konuşuruz

İlk günden beri asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'ya gidince unutanlardan olmadık

Merkez Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm proje çalışmalarımızı tamamladık. Bu alanda 150 konut, 38 dükkan ile 2 butik otelin yapımına en kısa sürede TOKİ Başkanlığımız ile başlayacağız

Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz. Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin mücadelesini veriyor

Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyeti ne de eser kazandırmak niyeti var. Ankara'nın konforunda siyasetçilik oynamaktan başka bir dertleri yok

Sorsan 'Atatürk'ün partisiyiz, cumhuriyeti biz kurduk' derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler

Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelesini verirken muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı

Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar

Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek yerine, siyasi ikballerini yabancı büyükelçilerin kapılarında arıyorlar

Bugünden itibaren daha güçlü çalışacağız, Giresun'da kapısını çalmadığımız hane bırakmayacağız

AYRINTILAR GELİYOR...