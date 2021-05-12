Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa'da hızla yayılıyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor."

Erdoğan: "6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.