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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, da Silva'ya, Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.

  • Erdoğan Lula görüşmesi
  • telefon görüşmesi
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