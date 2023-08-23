Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale yangınının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Depremin üzerinden 200 gün geçmişken hala yüreklerimiz yanıyor. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bugüne geçen zamanda asla umutsuzluğa kapılmadık.

Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. Seçimlerden zaferle çıkıp çalışmalarımızı daha da hızlandırdık.

Kabine toplantılarımızda ana gündem maddemiz hep depremdi. Depremin izlerini ortadan kaldırıyor ve canla başla çalışıyoruz.

Çadırlarda kalan kardeşlerimizin konteynerlere taşınmasını sağladık. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üstünde kaynak aktardık. Daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik.

Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz yerinde dönüşüm projemizi devreye aldık.

Şehirlerimizin dört bir yanında deprem konutlarımız yükseliyor. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletimiz ve yardımseverlerimizin katkısıyla yapılan konutlarımızın temelini attık.

2. depremin merkez üssü Elbistan'dı. Adıyamanlı kardeşlerimize yıkılanın yerine daha iyisini yapacağız demiştik. 64 bin 811 konutun inşasını planladık.

Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletimizin ve hayırseverlerimizin katkısıyla yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 işyerinin temel atma törenini gerçekleştirdik.

Adıyaman'ın ulaşım altyapısıyla ilgili 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. 8 ayrı noktada toplam 4559 konutun temelini atıyoruz.

Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız.

Can kaybına yol açmaması için tüm tedbirler alındı. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Yangınların yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı daha dikkatli olmaya çağırıyorum.